Erzincan'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzincan'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, Tercan ve Çayırlı ilçelerinde çok sayıda çatının uçmasına neden oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik trafo istasyonunun uçan çatısının trafoya isabet etmesiyle Tercan ve Çayırlı ilçeleri ile Mercan, Kargın ve Çadırkaya beldelerinde enerji kesintisi yaşandı.

Aras EDAŞ ekiplerinin çalışmasının ardından Tercan ve Çayırlı ilçelerine yaklaşık 4 saat sonra elektrik verildi.

Kesintinin yaşandığı bazı belde ve köylere ise enerjinin sağlanması için sahada çalışmaların devam ettiği öğrenildi.