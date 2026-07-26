Erzincan'da Hububatta Verim Artışı Bekleniyor - Son Dakika
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Erzincan'da Hububatta Verim Artışı Bekleniyor

Erzincan\'da Hububatta Verim Artışı Bekleniyor
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Erzincan'da yağışlar sayesinde hububatta yüzde 30 verim artışı bekleniyor, alternatif ürünler öne çıkıyor.

Erzincan'da üreticiler, geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra karakılçık buğdayı ve pelemir gibi alternatif ürünlerle üretim desenini çeşitlendirirken, bu yıl mevsiminde gerçekleşen yağışlar sayesinde hububatta yaklaşık yüzde 30 verim artışı bekleniyor.

Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde yaklaşık 4 bin dönüm arazide faaliyet gösteren organik tarım işletmesini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, yürütülen üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Koçaker, AA muhabirine, Erzincan'da yaklaşık 140 bin hektar ekilebilir tarım arazisi bulunduğunu, kentte arpa, buğday, şeker pancarı ve ayçiçeği başta olmak üzere birçok ürünün yetiştirildiğini söyledi.

Son yıllarda sağlıklı beslenmeye yönelik talebin artmasıyla çiftçilerin alternatif ürünlere yöneldiğini belirten Koçaker, karakılçık buğdayı ve pelemir üretiminin de bu kapsamda önem kazandığını ifade etti.

Karakılçık buğdayının ata tohumu niteliği taşıdığını dile getiren Koçaker, "Son yıllarda, hem sağlıklı beslenme hem birtakım beslenme rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çiftçilerimiz de alternatif ürünler üretmeye başladılar. Bu ürünlerin de başında karakılçık buğdayı geliyor. Bu yıl yaklaşık 10 dekarlık bir arazide deneme ekimi yapıldı." dedi.

Pelemir bitkisinin de son yıllarda önem kazanan alternatif ürünlerden biri olduğunu anlatan Koçaker, şunları kaydetti:

"Pelemir, içerdiği yağ asitleri dağılımıyla hem kozmetik sanayinde hem sabun sanayinde, biyogaz, biyodizel üretiminde kullanımları mevcut. Bununla birlikte son yıllarda, bazı pelemir türlerinin kanser hastalığının tedavisinde de içerdiği kimyasal bileşenler nedeniyle faydalı olabileceğine dönük birtakım bilimsel çalışmalar ülkemizde yapıldı. Biz de Bakanlık olarak hem yeni denemelerinde hem yeni çeşit geliştirmelerinde hem de halihazırda geleneksel üretimlerinde onlara destek olmaya devam ediyoruz."

"Hububat grubunda yüzde 30'luk bir artış bekliyoruz"

Bu yıl yağışların mevsiminde gerçekleşmesinin üretime olumlu yansıdığını vurgulayan Koçaker, şöyle devam etti:

"Arazide yaptığımız gözlemler, arkadaşlarımızın yaptığı verim ölçümleriyle bu yıl özellikle hububat grubunda yüzde 30'luk bir artış bekliyoruz. Dolayısıyla bu da ülkemizin tarımsal üretim potansiyelinin aslında ne kadar güçlü olduğu, iklim koşullarının uygun gitmesi halinde halihazırdaki üretimlerimizden ciddi manada ürün alabileceğimizin de bir kanıtı. İnşallah sezon böyle devam ederse bu yıl Erzincan'da yüzde 30 daha yüksek bir verim almış olacağız."

Çadırkaya beldesindeki organik tarım işletmesi sorumlusu ziraat mühendisi Oktay Durmaz ise yaklaşık 4 bin dönüm arazide 2 bin 100 dönüm buğday, 1200 dönüme yakın yağlık ayçiçeği ve 350 dönüm şeker pancarı üretildiğini, bunun yanı sıra arpa, karabuğday, karakılçık buğdayı ve pelemir ekimi de yaptıklarını söyledi.

Yağışların mevsiminde devam etmesi halinde buğday ve ayçiçeğinde yüksek verim beklediklerini dile getiren Durmaz, işletmede yörenin eski çeşitlerinden olan karakılçık buğdayını ata tohumu olarak yeniden üretime kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Pelemir bitkisi hakkında da bilgiler veren Durmaz, "Pelemir, yağ oranı yüksek olan bir bitkimiz. Eskiden ekmek yapımındaki unlara katardık, buğdayla birlikte değirmende eski bir tip olarak öğütülür, onun unuyla ekmeklerimizi yapardık. Yani yağ oranı çok iyi, şeker hastalarına çok iyi geliyor, ondan yapılan ekmekleri şeker hastalarımız rahatlıkla tüketebiliyor. Üretiyoruz, bunun aynı zamanda biz yağını üretip yağından krem ve sabun yapıyoruz. Egzama gibi hastalıklara, cilde çok iyi geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Hububatta Verim Artışı Bekleniyor - Son Dakika

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