Erzincan\'da İkinci El Mobilya Deposunda Yangın

Erzincan'da ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Işıkpınar Mahallesi'nde Hasan A'ya ait ikinci el mobilya deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında depo ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun olay yerine gelerek incelemede bulundu.

İş yeri sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmış olmasına rağmen büyük bir tahribat ve zarar oluştuğunu söyledi.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirten Aksun, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etti.

Çevredeki depo ve iş yerlerine sıçramayan yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.