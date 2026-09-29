Erzincan\'da ilkokul öğrencilerine 20 metrelik çadır pistte kayak eğitimi verildi

ERZİNCAN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle, daha önce kayak yapmayan ilkokul öğrencileri okul bahçesinde oluşturulan pistle kayakla tanıştırıldı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan kayak projesi, Demirkent Atatürk İlkokulu'nda başladı. Proje kapsamında okul bahçesine kayak matı ve minderi ve çadır bezden oluşan bir pist kuruldu. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki çadır pist, özel bir solüsyonla kaygan hale getirildi. Hazırlanan suni pistte öğrenciler, ilk kez kayak takarak temel eğitim aldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü kayak antrenörü Canser Atila, kayakla ilgili teorik bilgiler verdiği çocukları gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra tek tek suni piste çıkararak kayakla tanışmalarını sağladı.

'ÇOCUKLARIMIZA KAYAK HEYECANINI YAŞATMAK İSTEDİK'

Okul öğrencilerinden Begüm Irmak Alihocagil, daha önce kayak yapmadığını ilk kez okulunda kayakla tanıştığını söyledi. Kayak antrenörü Canser Atilla, daha önce kayakla hiç tanışmamış çocuklara özel bir pist hazırladıklarını belirterek, "Kayakla hiç tanışmamış çocuklarımıza daha önce hiç yapılmamış özel bir çadır pist yaparak hem kış sporlarının tanıtımını hem de kayak heyecanını yaşatmak istedik. Zemini kayganlaştırarak bu hissi çocuklarımıza verdik. Bu da çocuklarda çok farklı duygular uyandırdı. Projemiz okul okul kış gelene kadar devam edecek. Yaz olduğu için Ergan Dağı kayak pistimiz açık değil. Biz de çocuklarımız kayakla tanışsın diye bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

Proje kapsamında daha önce ayağına kayak takmamış binlerce ilkokul öğrencisinin kayak sporunu tanıması ve uygulamalı eğitim alması hedefleniyor. Okullar sırayla ziyaret edilerek oluşturulacak suni pistlerde eğitimlerin Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin açılışına kadar devam etmesi planlanıyor.