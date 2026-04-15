Erzincan'da İşbirliği Protokolleri İmzalandı

Erzincan'da Valilik himayelerinde 6 kamu kurumuyla kış turizmi, sağlık yatırımı, hükümlü istihdamı ve gençleri dijital dolandırıcılığa karşı koruyacak siber eğitimlerin hayata geçirileceği işbirliği protokolü imzalandı.

Erzincan Valiliği öncülüğünde, Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi/Ergan Dağı Kayak Merkezi İşletmesi arasında işbirliği protokolleri yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında, EBYÜ ile İl Özel İdaresi/Ergan Dağı Kayak Merkezi İşletmesi arasında, İl Sağlık Müdürlüğü ile iş insanı Özay Demir arasında çeşitli işbirliği protokolleri imzalandı.

Protokollerde, kış turizminde bilimsel AR-GE çalışmaları, sağlık yatırımları, hükümlülerin istihdamı ve gençleri dijital dolandırıcılığa karşı koruyacak siber eğitimlerin hayata geçirileceği projeler yer alıyor.

İmza törenine, Vali Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Remzi Sarıgöl ve iş insanı Özay Demir katıldı.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, gerçekleştirilecek projelerin hayırlı olması dileyerek, özellikle Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan protokolün çocuklara rehberlik etmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Değerli de projelerin önemine değinerek, "Bireysel ve toplumsal farkındalığı bilişim suçlarıyla mukavemet açısından üst düzeye ulaştıracak bu projenin inşallah memleketimize rol model olmasını diliyorum." dedi.

EBYÜ Rektörü Levent de kentin gelişimine katkı vermekten dolayı onur ve şeref duyduğunu dile getirdi.