Erzincan'da Kaçak Yaban Keçisi Avına Yüksek Cezalar

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, dağ keçisi avlayan 3 kişiye, 694 bin lira para cezası uygulandı.

İlçenin Karakaya Köyü Çiğerli mezrası Aygır Gölü yakınlarında yaban keçisi avı yapılacağının bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgede avcılarla ilgili çalışma başlattı.

Bölgede tedbir alan ekipler, F.Y, Y.S. ve O.K'yı kısa sürede yakaladı.

Aramada, derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş yaban keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmaya getirilen zanlılara, Erzincan Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçak avlandıkları gerekçesiyle 650 bin tazminat ile 44 bin lira idari para cezası kesildi.

Haklarında yasal işlem başlatılıp serbest bırakılan zanlılardan ele geçirilen tüfek ile yaban keçisi etlerine el konuldu.