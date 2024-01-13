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Erzincan'da Kamyon Kasasında Düzensiz Göçmen Taşıyan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzincan'da Kamyon Kasasında Düzensiz Göçmen Taşıyan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Erzincan'da düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphelenilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Araçlarda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen düzensiz göçmenler bulundu. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir.

Erzincan\'da Kamyon Kasasında Düzensiz Göçmen Taşıyan 3 Kişi Gözaltına Alındı
13.01.2024 - 21:53,
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Erzincan'da kamyon kasasında düzensiz göçmen taşıyan 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yurda yasa dışı yollarla girdiği değerlendirilen düzensiz göçmenlerin iki araçla doğu illerinden batı illerine götürüleceği bilgisi, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile paylaşıldı.

Ekipler, araçları Tercan ilçesi uygulama noktasında durdurdu.

Kontrollerde, araçlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği değerlendirilen düzensiz göçmenler bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili K.D, O.B, ve E.A. gözaltına alındı.

Bu arada Valiliğin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, polislerin, düzensiz göçmenleri kamyon kasasından indirdiği anlar yer alıyor.

Açıklamada, "Düzensiz göçle mücadelenin ve göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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