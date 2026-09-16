Erzincan\'da kanala düşüp alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da kontrolden çıkarak kanala düşen ve ardından alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

E.T.E'nin (25) kullandığı 24 AAV 760 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nden Bozyazı Mahallesi'ne seyir halindeyken kontrolden çıkarak kanala düştü.

Kısa süre sonra alev alan otomobildeki 3 kişi araçtan çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Kazada yaralanan sürücü ile A.D. (19) ve H.A. (24), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.