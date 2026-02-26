Erzincan'da Kar Yaklaşıyor: Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
Erzincan'da Kar Yaklaşıyor: Eğitime Ara Verildi

26.02.2026 09:49
Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi ve 524 köy yolu kapandı.

ERZİNCAN'da, gece başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. 524 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İlk ve orta dereceli okulların ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. Erzincan'da ağaç ve binaların üzerleri karla kaplandı. Belediye ekipleri de ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.

Kar sebebiyle ilk ve orta dereceli okulların ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi.

Rektörlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Senato kararı ile 26 Şubat 2026 Perşembe günü üniversitemizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personellerimiz, ayrıca engelli ve hamile çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.

Bu arada kar yağışı sebebiyle 524 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

