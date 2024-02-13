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VALİ AYDOĞDU: TOPRAK ALTINDA KALANLARIN İHBARINI ALDIK

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki heyelanın ardından bölgeye hareket eden Vali Hamza Aydoğdu, "Maden ocağının dışında toprak kayması. Madende göçük yok. İşçilerimizden toprak altında kalanların ihbarını aldık. Sayı tam net değil. AFAD, UMKE, arama kurtarma ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün arkadaşlarımız burada. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatıyla hepimiz bu olaya sahip çıktık. Toprak altında kaç vatandaşımızın kaldığını, sonucun ne olduğunu ara ara paylaşacağım. Hassas bir konu. Biz olayın olduğu yerdeyiz" dedi.

Bu arada İliç ve çevresinde bugün öğleden sonra başlayan yağmurun devam ettiği öğrenildi.