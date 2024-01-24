Erzincan\'da öğrencilerin serada organik sebze üretimi

ERZİNCAN'da Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki 300 metrekarelik serada rokadan ıspanağa, maruldan turpa kadar birçok sebze yetiştiriyor. Mevsimine göre sebze yetiştiren öğrenciler hem seracılık mesleğinin inceliklerini öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor. Öğrencilerin, haftanın 5 günü uygulama alanlarında ürettikleri organik sebzeler, uygun fiyata mahalleli tarafından alınıyor.

Kentte tarım üretiminde ölü sezon olarak değerlendirilen ocak ve şubat ayında bölgede gelişmekte olan seracılığa katkı sunulması, çiftçilere örnek teşkil etmesi amacıyla çalışma yapan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, teorik ve uygulamalı olarak seralarda ürettikleri ürünleri hasat etmeye başladı. Öğrenciler, aldıkları teorik eğitimin ardından tohumdan fideye, fideden de sebzeye dönüşen ürünlerin her aşamasında yer alarak üretim yapıyor.

Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Karataş, "Okulda 3 alanımız var. Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, laboratuvar ile tarım alanı. Şu an da uygulama sahamız olan seradayız. 300 metrekare serada tarım alanı ile ilgili öğretmenlerimiz rehberliğinde öğrencilerimiz öğrendikleri teorik dersleri burada uygulama yapıyor. Uygulamamızda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz eşliğinde sıfırdan ürünlerimizin tohumlanmasından yetiştirilmesine, sulamasına, takdimine kadar bulunuyorlar. Buradaki ürünlerimiz de döner sermayemiz aracılığı ile öğretmenlerimize, velilerimize ve Erzincan halkına arz ediyoruz. Yeşil soğanın bağı 10 TL, kıvırcık, marul 10 TL, dereotu 10 TL, maydanoz 10 TL, roka, tere 10 TL, fındık turp 7,5 TL, Ispanak da var ama daha satış boyuna gelmediği için fiyat belli değil" diye konuştu.

HER YIL 50 MEZUN

Okul Müdür Başyardımcısı Abdullah Çiftçi, her sene 50 öğrencinin okuldan mezun olduğunu belirterek, "Mezun olan öğrenciler teknisyen unvanı ile alanlarında birçok yerde çalışmaktadır. Eksi 20 dereceleri gören bir bölgedeyiz. Bu sıcaklıklarda biz serin iklim sebzelerini yetiştirmekteyiz. Yetiştirdiğimiz ürünleri okulumuzun döner sermayesi aracılığıyla da pazarlamaktayız. Böylece ülkemiz ekonomisine de katkı sağlamaktayız. Serin iklim bitkilerini yetiştirdikten sonra ilkbahar döneminde de fide üretimi yapıyoruz. Akabinde yaz döneminde domates, biber, patlıcan gibi ürünleri de burada ürettikten sonra tekrardan kışlık sebze ekimine başlamaktayız. Yılın 8 ayı aktif olarak burada üretim yapıyoruz. Şu an da yaklaşık 10 çeşit sebze üretimi gerçekleştirdik. Gençler burada dünyada gelişen tarımdaki teknik ve teknolojiyi yakından takip ederek bu gelişmeleri öncelikle öğretmenlerimize daha sonra da öğrencilerimize öğreterek bu alandaki gelişimi hızlandırmaktayız. Bölgemize tarım meslek lisesi olarak bölge çiftçilerimize bir ivme kazandırma hedefindeyiz" dedi.

'BİZLERE ÇOK FAYDASI OLUYOR'

Serada ürünlerinin ekiminden hasadına, sulamasından gübrelemesine kadar tüm işlemleri kendilerinin yaptığını söyleyen öğrencilerden Çilem Uludağ (16), "Okulda teorik gördüğümüz derslerimizi öğrendikten sonra bilgilerimizi harmanlamak için burada uygulama derslerine geliyoruz. Serada birçok ürünümüz var. Bu ürünlerimizin ekiminden hasadına kadar tüm bakım ve işlemlerini, sulamasını, gübrelemesini biz yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bizler de öğretmenlerimizin yardımıyla yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Hasat zamanı geldiğinde ürünlerimizi almak isteyen öğretmen, öğrenci ve halka okulumuzda satışını yapıyoruz. Burada öğrendiklerimizin bize günlük hayatımızda da faydası oluyor. Çoğu öğrenci arkadaşlarımız köyde ikamet ettikleri için evde ailelerine de bahçe bakımında yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

OKULDA ÖĞRENDİĞİNİ AİLESİYLE PAYLAŞIYOR

Ailesinin çiftçilikle uğraştığı için okulda öğrendiği bilgileri, kendi arazilerinde uyguladığını belirten öğrencilerden Ulaş Ercan (15), "Zaten bu okula gelmemdeki amacımda buydu. Bu yaz gübreleme açısından okulda öğrendiğim gübreleme tankı modelini aileme de gösterdim ve bilmediğimiz bir yöntemi öğrenmiş olduk. Tarım alanında kendi aileme de katkıda bulundum. Okulda öğrendiklerim işime yarıyor" dedi.