Erzincan'da, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan adliye mübaşiri tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliyede görevli mübaşir A.T. hakkında, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan A.T, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Mübaşir Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?