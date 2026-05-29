Erzincan\'da Otomobil Şarampole Devrildi

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ö.F.S. (26) idaresindeki 29 AAL 470 plakalı otomobil, Yeni Çevre Yolu'nun 8. kilometresinde kontrolden çıkması sonucu takla atarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.Y.S. (18), A.E.S. (14) ve A.S. (6) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.