Erzincan'da sağlık çalışanları bugüne kadar 4 mahallede açık havada egzersiz yaptırdı - Son Dakika
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Erzincan'da sağlık çalışanları bugüne kadar 4 mahallede açık havada egzersiz yaptırdı

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Erzincan\'da sağlık çalışanları bugüne kadar 4 mahallede açık havada egzersiz yaptırdı
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Sağlık Bakanlığı'nın 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında Erzincan'da bugüne kadar 4 mahallede sağlık çalışanları ve fizyoterapistler eşliğinde egzersiz yapıldı. Son etkinlik Başbağlar Mahallesi'ndeki Esentepe Parkı'nda gerçekleşti; katılımcılar ısınma ve esneme yaptı.

Erzincanlılar, "Mahallemde Hareket Var" projesi kapsamında sağlıklı yaşam için mahallelerinde sporla buluşarak sağlık çalışanları ve fizyoterapistler eşliğinde açık havada egzersiz yapıyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce bireylere doğrudan ulaşmak ve toplumda fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında sağlık çalışanları ile fizyoterapistler, farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Belirli aralıklarla mahallelerde vatandaşlarla buluşan ekipler, farklı yaş gruplarından kişilerle açık havada ısınma, esneme ve kültürfizik hareketleri yapıyor.

Etkinliklerde vatandaşlara günlük yaşamda daha hareketli kalmanın önemi anlatılırken, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirilmesi konusunda da bilgilendirme yapılıyor.

Son olarak Başbağlar Mahallesi'ndeki Esentepe Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar mahallelerinde açık havada spor yaptı.

"Sağlık yalnızca sağlık kuruluşlarında değil, evde, sokakta, mahallede başlar"

Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Sedat Korul, AA muhabirine, sağlık çalışanları eşliğinde etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Vatandaşların fiziksel aktivitelerle hareketli vakit geçirdiğini belirten Korul, şunları kaydetti:

"Farklı yaş gruplarının, mahalle sakinlerinin bir araya geldiği etkinliklerde egzersizlerimizi düzenleyerek sağlıkta farkındalığı sağladık. Sağlık yalnızca sağlık kuruluşlarında değil, evde, sokakta, parkta, mahallede başlar. Düzenli fiziksel aktivitenin yaşamın doğal bir parçası haline gelmesini sağlayacak çalışmalarla hareket etmeye, teşviklerimize devam edeceğiz. 'Mahallemizde hareket var, hayatımızda sağlık var' sloganıyla 'Mahallemde Hareket Var' projesini diğer mahallelerimizde de devam ettireceğiz. Şu ana kadar 4 mahallemizde bu etkinliği düzenledik. Bu etkinliklerde yaptığımız programların sonuncusunu Başbağlar Mahallesi'ndeki Esentepe Parkı'nda gerçekleştirdik."

"Kültürfizik, esneme hareketleri yaptık"

Fizyoterapist Yağmur Özcan ise Sağlık Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Erzincan 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi fizyoterapisti olarak bizim amacımız, vatandaşımıza doğru egzersiz eğitimi vermek ve vatandaşlarımızın günlük fiziksel aktivite düzeyini artırmaktır. Sağlıklı bir yaşam için, sağlıklı yaş almak için tüm vatandaşlarımızı egzersize davet ediyorum. Bugün etkinliğimizde çeşitli beden, kültürfizik, esneme hareketleri yaptık. Bunları vatandaşlarımıza gösterdik. Bu egzersizleri her gün 15-20 dakika boyunca yapabilirler." dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan 52 yaşındaki Birsen Tunço da ev hanımı olarak spora katıldığını anlatarak, "Her yaştan insan buna katılabilir. Her şey çok güzel. Genç kalmak için, sağlıklı olmak için spor diyorum. Burada beden hareketleri yaptık. Daha çok kollarımız, bacaklarımız çalıştı. Çok güzel oldu. Daha uzun olsa daha güzel olur diyorum ve herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan 40 yaşındaki Kezban Bilgili Sökmen ise etkinlikten dolayı memnun olduğunu belirterek, herkesi hareket etmeye davet etti.

Kaynak: AA
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