Erzincan'da Şap Hastalığına Karşı Aşı Kampanyası
Erzincan'da Şap Hastalığına Karşı Aşı Kampanyası

17.08.2025 15:45
17.08.2025 15:45
Erzincan'da şap hastalığı ile mücadelede 50 bin hayvan aşılandı, kampanya devam ediyor.

Erzincan'da şap hastalığıyla mücadele için yürütülen çalışmalar kapsamında uygulanan yoğun aşı programıyla hayvan sağlığı güvence altına alınıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Erzincan'da, şap hastalığının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında çalışmaların sürdüğünü ve kent merkezi ile ilçelerde hassas bölgeler başta olmak üzere yaklaşık 50 bin hayvanda aşılama işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekipler hafta sonu da dahil aşılama kampanyasına devam ederek şap hastalığına karşı mücadelesini sürdürüyor.

İl Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kent genelinde tüm ekiplerin teyakkuza geçirilerek aşılama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Son hayvan aşılanana kadar kampanyanın devam edeceğini vurgulayan Koçaker, kent genelinde bugüne kadar SAT-1 serotipi görülmediğini söyledi.

Koçaker, şap aşılama dönemi ve sonrasında kent genelinde ilk 6 aylık süreçte 140 bin doz şap aşısı yaparak tüm hayvanları şap hastalığına karşı aşıladıklarını ve biyogüvenlik tedbirlerini en üst seviyede uyguladıklarını ifade etti.

Tedbirleri elden bırakmayacaklarını aktaran Koçaker, hayvan hareketlerini kontrol altında tuttuklarını ve yetiştiricileri bilgilendirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da Şap Hastalığına Karşı Aşı Kampanyası - Son Dakika

