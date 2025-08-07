Erzincan'da SUV tipi aracın çarptığı sürüdeki 23 küçükbaş hayvan telef oldu.
Erzincan- Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan sürüye, H.M.Ç. idaresindeki 25 ADZ 850 plakalı SUV tipi araç çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 23 küçükbaş hayvan telef oldu, araçta hasar meydana geldi.
Telef olan koyunlar ile hasar gören araç, polisin güvenlik önlemi aldığı kaza yerinden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da SUV Aracın Çarptığı Hayvanlar Telef Oldu - Son Dakika
