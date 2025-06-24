Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği iddia edilen bir miktar para ve peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler A.B, E.Y., K.S. ile O.T. gözaltına alındı.