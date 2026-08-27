Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da midelerinde ve bağırsaklarında kapsüller halinde uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda şüphelendikleri Z.Z.C, F.M, M.J ve S.N'yi gözaltına aldı.

Hastaneye götürülen ve röntgen çekimleri yapılan şüphelilerin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle zanlıların vücutlarından 137 kapsül halinde toplam 1 kilo 99,35 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca zanlıların kıyafetlerine emdirilmiş halde toplam 1 kilo 536 gram ve yine araç içerisinde bulunan bir kapsülde 32,44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.