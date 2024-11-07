Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

07.11.2024 20:16
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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda takibe aldıkları İ.A. ve M.Y.E'yi yakalayan polis ekipleri, şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların üzerinden çıkan uyuşturucuyu satanların D.A, T.A. ve B.A. olduğunu belirledi.

Satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin evlerinde aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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