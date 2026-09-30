Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheliye işlem başlatıldı, 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheliye işlem başlatıldı, 10 zanlı yakalandı

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Erzincan Refahiye merkezli 2 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 10 zanlı yakalandı. Adres aramalarında 108 uyuşturucu hap, 95 gram kubar esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Erzincan merkezli 2 ilde jandarma ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satanlara ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Refahiye ilçesi merkezli olarak 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında 10 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 108 uyuşturucu hap, 95 gram kubar esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza, uyuşturucu öğütme aparatı, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, tabanca üst kapağı, muhtelif sayıda fişek ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçlarından gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
RefahiyeErzincanGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheliye işlem başlatıldı, 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
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