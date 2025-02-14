Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Erzincan\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan dört şüpheliyi yakaladığı operasyonda, birinin midesinden 21,39 gram metamfetamin çıkarıldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

14.02.2025 11:57  Güncelleme: 12:00
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ERZİNCAN'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalanırken, içlerinden 1'inin midesinden 21,39 gram metamfetamin çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda F.U.C., R.B.C., Ö.K. ve S.S. isimli kişilerin Erzincan'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, takibe alınıp durduruldu. Araçta yapılan aramada 16,40 gram metamfetamin geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden S.S.'nin şüpheli davranışları üzerine tomografi çekildi ve midesinde 21,39 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde doğal yollarla çıkartılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

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