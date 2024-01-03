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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve terazi ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Erzincan\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
03.01.2024 - 10:53,
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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, N.U, E.C. ve B.E'nin bulunduğu takside 4 parça halinde 2,15 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin ikametindeki aramada, 16 parça halinde 70,29 gram uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
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