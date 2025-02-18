Erzincan\'da Yardım İçin Hayır Çarşısı Açıldı

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Erzincan'da geliri deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kurslarına gönderilmek üzere "Hayır Çarşısı" kuruldu.

İl Müftülüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çarşıda, Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi Kadın Kolları, Kur'an kursu öğreticileri ve kursiyer kadınlar tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Buradan elde edilecek gelir, depremden etkilenen illerdeki cami ve Kur'an kurslarına gönderilecek.

İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, çarşının gün boyu açık kalacağını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Demirci, "Kış şartlarına rağmen içimizi ısıtan bu güzel hayır çarşısında bulunmak da bizim için ayrı bir mutluluk. Erzincan halkına çok teşekkür ediyoruz. Yardım faaliyetlerimizde her zaman destek oldular. Depremin üzerinden 2 sene geçti. Yaralar sarıldı, sarılmaya da devam ediyor. Biz de küçük bir katkı sunmak istedik." ifadelerini kullandı.