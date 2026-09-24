Erzincan'daki 6.9'luk deprem tatbikatını 4 ilde valiler yönetti, 207 araç görev aldı - Son Dakika
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Erzincan'daki 6.9'luk deprem tatbikatını 4 ilde valiler yönetti, 207 araç görev aldı

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Erzincan\'daki 6.9\'luk deprem tatbikatını 4 ilde valiler yönetti, 207 araç görev aldı
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Erzincan'daki senaryoda 6.9 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı; Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli de etkilenen iller arasında yer aldı. 4 ilde 1052 personel ve 207 araç görev alırken tatbikatı valiler yönetti.

ERZİNCAN, Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli'de ortak deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4 ilde 1052 ekip 207 araçla müdahale yapıldı.

Afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmek, kurumlar arasındaki koordinasyonu test etmek ve olası bir deprem karşısında müdahale kabiliyetini üst seviyeye çıkarmak amacıyla Erzincan merkezli tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği saat 13.00'te Erzincan merkezli 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından Erzincan ve ilçelerindeki AFAD ekipleri harekete geçti. 30 dakika içerisinde kriz merkezlerinin toplandığı tatbikatta ekipler görev yerlerine intikal ederek saha çalışmalarına başladı. Senaryo gereği Bayburt Demirözü, Gümüşhane Kelkit ve Tunceli Pülümür'ün de etkilendiği deprem tatbikatını il valileri yönetirken, 1052 personel ve 207 araç görev aldı.

Tatbikatla ilgili bilgi veren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, temel amaçlarının afet yaşanmadan önce eksikleri görmek, kurumların birlikte çalışma kabiliyetini geliştirmek ve gerçek bir afet anında en hızlı, en doğru ve en koordineli şekilde müdahale edebilme kapasitesini artırmak olduğunu söyledi. Vali Aydoğdu, "Ordumuz, belediyemiz, valilik birimleri, AFAD, UMKE ve tatbikata katılan kurumların hepsi görevlerini bildikleri için deprem anında yapmaları gerektiğini çok iyi bir şekilde uyguluyorlar. Afet olmadan önce kurumların kabiliyetlerini yeteneklerini burada görmek varsa bir eksikliğimiz tamamlamak için bu tatbikatı yapmış bulunuyoruz" dedi.

Tatbikatı izleyen AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, "Her zaman afetselliği yüksek olan bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak bu işin koordinasyonunda kurum AFAD olarak depremin ya da diğer afet türlerinin her çeşidine yönelik hazırlıklarımızı tatbikatlarla daha üst seviyeye taşımaya gayret ediyoruz. Türkiye afet müdahale planı kapsamında bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla bölge illerimizde icra ediyoruz. Erzincan'da 4'üncü bölge tatbikatını icra ediyoruz. Bundan sonra İzmir ve Artvin'de de bölge tatbikatlarımız olacak. 21 Ekim'de de Marmara bölgesinde ulusal düzey tatbikatımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erzincan'daki 6.9'luk deprem tatbikatını 4 ilde valiler yönetti, 207 araç görev aldı - Son Dakika
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