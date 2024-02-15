Erzincan'daki maden ocağında göçük altında kalan 9 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Erzincan'daki maden ocağında göçük altında kalan 9 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor

Erzincan\'daki maden ocağında göçük altında kalan 9 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor

AFAD, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Yer tespiti çalışmaları georadar, yer altı radarları ve dronlarla sürdürülüyor. Bölgede 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, georadar ve 5 yer altı radarı görev yapıyor.

15.02.2024 16:20  Güncelleme: 16:21
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, göçük altında kalan vatandaşların yer tespiti çalışmalarının, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, dronlarla da havadan sürdürüldüğü ifade edildi.

Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanların sektörlenerek hassas bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda, 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, georadar, 5 yer altı radarı görev yapıyor." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'daki maden ocağında göçük altında kalan 9 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'daki maden ocağında göçük altında kalan 9 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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