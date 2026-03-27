Erzincan Geven Balı'na Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika
Erzincan Geven Balı'na Coğrafi İşaret Tescili

27.03.2026 20:24
Erzincan Geven Balı, TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaret tescili aldı, ürün sayısı 17'ye çıktı.

Erzincan'da, bölgeye özgü geven ve kekik bitkilerinden elde edilen "Erzincan Geven Balı" coğrafi işaret tescili aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen geven balı ile birlikte kentin sahip olduğu coğrafi işaretli ürün sayısı 17'ye yükseldi.

Geven balının kalitesinin mühürlendiği ve uluslararası pazarda hak ettiği değeri görme yolunda önemli bir adım atıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artık sofralarımızdaki bu şifa, Erzincan imzasıyla daha güçlü bir şekilde yerini alacak. Bu başarıda emeği geçen Erzincan İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ve kıymetli üreticilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Şehrimize, üreticimize ve sofralarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Yolumuz açık, bereketimiz daim olsun."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan Geven Balı'na Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzincan Geven Balı'na Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika
