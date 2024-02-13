Erzincan İliç'te Altın Madeni Bölgesinde Toprak Kayması - Son Dakika
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Erzincan İliç'te Altın Madeni Bölgesinde Toprak Kayması

Erzincan İliç\'te Altın Madeni Bölgesinde Toprak Kayması

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni bölgesinde geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve çalışmalara başlandı.

13.02.2024 16:52
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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Aydoğdu, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı." dedi.

Kaynak: AA

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