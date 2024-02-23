Erzincan İliç\'te maden faciası: İşçilerin çoğu hayvancılık yapıyordu

Haber: DİLAN KUTLU/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ
Maden faciasında 9 işçinin toprak altında kaldığı Erzincan İliç'te yaşayan 30 yaşındaki Uğur Gün, madende çalıştıktan sonra tekrar hayvancılığa döndüğünü belirterek, "Madende çalışanların çoğu yerli. Daha önce yaptıkları meslek hayvancılıktı. Çoğunluğu sattı. Bir kısmı yapıyor, bir kısmı madende hala. Arazi olarak da çok etkiledi. Maden sahası illaki etkiliyor ister istemez. Eskiden yaylalara çıkılırdı, şu an koyun da az olduğu için pek yaylaya çıkma gereği duymuyoruz" dedi. Gün'ün kardeşinin de madende çalıştığını söyledi.
İliç'te yaşayan 30 yaşındaki Uğur Gün, kısa bir süre madende çalışıp sonra hayvancılığa tekrar geri dönmüş, kardeşinin ise hala madende çalıştığını söylüyor. Çöpler'de bir çok mera maden sahası içine katılmış, çoğu yer tel örgülerle çevrilmiş durumda. İlçe merkezin bir kısmı da baraj altında kalmış. Gün, koyunlarını İliç'in merkezinde otlatıyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Gün, şunları söylüyor:
"MADENDE KISA SÜRE ÇALIŞTIM, ŞİMDİ HAYVANCILIK YAPIYORUM"
"Ben 30 yaşındayım. 15-16 yaşından beri başlıyoruz. Baba mesleği bu. Ben madende kısa bir süre çalıştım, tekrardan vazgeçtim. Yine hayvancılığa devam ediyorum. Ben taşeron firmada çalışıyordum sözleşmeli işti, iş bitince tekrardan hayvancılığa döndüm.
"MADENDE ÇALIŞANLARIN ÇOĞUNUN MESLEĞİ HAYVANCILIKTI"
Madende çalışanların çoğu yerli. Daha önce yaptıkları meslek hayvancılıktı. Çoğunluğu sattı. Bir kısmı yapıyor, bir kısmı madende hala. Arazi olarak da çok etkiledi. Maden sahası illaki etkiliyor ister istemez. Eskiden yaylalara çıkılırdı, şu an koyun da az olduğu için pek yaylaya çıkma gereği duymuyoruz. Hayvancılık zor bir meslek. O yüzden gençler madeni daha cazip buluyor. Kolay bir iş, bedenen çok etkileyen bir iş değil."
"İLK BAŞLARDA MADEN CAZİP GELDİ..."
Göçük altında kalan işçileri tanıdığını söyleyen Gün, "Tabii ki üzülüyoruz. Bizim yıllardır tanıdıklarımız, komşularımız var. 5 kişiyi ben çok iyi tanıyorum. İlçemizde ailemizle bir olan insanlar. Kardeşim de Çiftay'da çalışıyor. Maden insanlara ilk etapta cazip geldi. ilk zamanlarda tepki yoktu. İki yıl önce olan olaylar olmuştu. İşte şimdi de bu olduğu zaman insanlar biraz tedirgin oldu" dedi.
Son Dakika › Güncel › Erzincan İliç'te maden faciası: İşçilerin çoğu hayvancılık yapıyordu - Son Dakika
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