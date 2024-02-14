Erzincan İliç\'teki maden ocağında toprak kayması sonucu kirlilik tespit edilmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında akan malzeme nedeniyle Sabırlı ve Çöpler Dereleri ile Fırat Nehri boyunca belirlenen noktalardan alınan anlık numunelerde şu an için kirlilik tespit edilmediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından bakanlık merkez ve il müdürlüğü ekiplerinin anında bölgeye sevk edildiği belirtildi.
İlk önlem olarak maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığı, toprak kaymasını önlemek amacıyla menfezlerin önünde bir sedde yapıldığı anımsatılan açıklamada, bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek üzere 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekiplerin bölgeye sevk edildiği ve çalışmalara başladığı ifade edildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularını toplamak için tedbir olarak her ihtimale karşı sızdırmazlığı sağlanmış olan bir yüzey suyu toplama havuzu yapılmıştır. Olabilecek herhangi bir akış durumunda atık depolama barajına verilecek sistem oluşturulmuştur. Bakan Yardımcımız ile birlikte jeoloji, maden ve çevre alanında uzman 10 bilim insanı ile sahada çalışmalar sürdürülmektedir.
İlk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler Dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlanmış ve takibi yapılmaktadır. Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir."
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