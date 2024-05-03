Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Erzincan\'ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Derebaşı köyünde çıkan yangında Hüseyin Cahit Sürekli'ye ait tek katlı müstakil ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, kısa sürede samanlık ve ahıra sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Refahiye Kaymakamı ve Belediye Başkanı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

03.05.2024 20:41
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Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Derebaşı köyünde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Derebaşı köyünde yaşayan Hüseyin Cahit Sürekli'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede samanlık ve ahıra sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev, samanlık ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve Belediye Başkanı Fatih Kök de köye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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