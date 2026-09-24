Erzincan polisi şüpheli araç durdurma ve güvenli müdahale eğitimi aldı

ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personele yönelik 'acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi' düzenlendi.

Eğitim kapsamında personele, ani gelişen olaylara yerinde ve bilinçli şekilde müdahale edebilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Programda ayrıca silah kullanma kabiliyetinin geliştirilmesi, şüpheli kişi ve araçların durdurulması ile arama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli müdahale yöntemleri ele alındı.

Eğitim Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimle, görev sırasında karşılaşılabilecek ani ve riskli durumlarda personelin doğru karar verebilmesi ve olaylara güvenli şekilde müdahale edebilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Haber: Barış YALÇINKAYA/ERZİNCAN,