Erzincan Refahiye'deki Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı, dronla görüntülendi

Erzincan Refahiye'deki Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı, dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Çam ormanları, akarsu ve göllerin bulunduğu 8 bin 964 hektarlık alanda oluşan kış manzarası dronla görüntülendi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı.
Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 8 bin 964 hektarlık bölge, 2017'de Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi.
Her mevsim farklı güzelliklere bürünen ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Çam ormanlarıyla çevrili olan ve akarsular ile göllerin bulunduğu bölgede güzel manzaralar oluştu.
Dumanlı Tabiat Parkı'nın kış güzelliği dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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