Erzincan Valisi Aydoğdu, Cimin üzümü hasadında yaprak müjdesi verdi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, Üzümlü ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Cimin üzümünün hasadına katıldı.

Kendine özgü tadı ve düşük şeker oranıyla dikkati çeken Cimin üzümüne, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2002 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

İlçede Cimin üzümü üreten Mehmet Canbaba'nın bağına ziyarette bulunan Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Aksun ve beraberindekiler, asırlık bağlarda üreticilerle hasat yaptı.

Aydoğdu, kentte yaklaşık 10 bin dekarlık bağlardan yaklaşık 5 bin ton Cimin üzümü elde etmeyi beklediklerini söyledi.

Eylülün ortasında başlayan üzüm hasadının ekim ayının sonuna kadar sürdüğünü belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Kabukları sert ve ince olduğu için raf ömrü az olan bu üzümün hemen tüketilmesi gerekiyor ve enteresan olan şu, burada yetişen bu üzüm başka bir toprakta yetişmiyor. Çünkü Üzümlü ilçesinin hava sirkülasyonundan dolayı Erzincan'a has bir üzüm. Cimin üzümünün coğrafi işareti de var. Aynı zamanda kurutulduğunda arasına ceviz bırakıp saruç yapıyoruz. Bugün bir müjdeyi de vermek isterim. İnşallah Cimin üzümünün yaprağını ilkbaharda toplayarak, güzel şekilde ambalajını da yaparak piyasaya sürmeyi düşünüyoruz. Üreticilerimize Cimin üzümünün hasadının hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."