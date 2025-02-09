Erzincanlı Merve Aksun, Geleneksel Sepet Örme Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika
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Erzincanlı Merve Aksun, Geleneksel Sepet Örme Sanatını Yaşatıyor

Erzincanlı Merve Aksun, Geleneksel Sepet Örme Sanatını Yaşatıyor

Erzincanlı Merve Aksun, geleneksel sepet örme sanatını canlandırmak için 500 kişiye eğitim vererek rapata kullanımıyla modern ürünler üretiyor. Hedefi kültürel mirası yaşatmak ve daha fazla kişiye öğretmek.

09.02.2025 09:40  Güncelleme: 09:42
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DOĞU Anadolu Bölgesi'nde lavaş ekmeğini tandıra yapıştırmak için kullanılan, içi ot ya da parça kumaş dolu yastık olan rapatadan esinlenen Erzincanlı Merve Aksun (33), sepet örmeye başladı. Geleneksel sepet örme sanatını canlandıran Aksun, Üzümlü İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde 500 kişiye sepet örmeyi öğretti.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde takı tasarımı konusunda usta öğretici olarak görev yapan Merve Aksun, babaannesinden kalan rapatadan esinlenerek sepet örmeye başladı. Sepet örme konusunda usta öğretici konumuna gelen Aksun, bu alanda kurslar düzenledi. Yaklaşık 3 yılda 500 kişiye sepet örme dersi veren Aksun, bir taraftan da rapatadan yola çıkarak ev eşyaları ve dekoratif ürünler yaptı. Senelerce tandırlarda ekmek pişirmede kullanılan rapatayı modernize eden Aksun, "Ekmek pişirmede kullanılan rapataları yeniden günümüze taşımak için çalışma yaptım. Bizim kültürümüzün bir parçası olan rapatayı yapabilmek için önce ben sepet örme eğitimi aldım ardından yaklaşık olarak 500 kişiye eğitim verdik. Asıl amacımız Erzincan'da her eve girebilmek. Herkese öğretebilmek. Aslında hedefimiz sadece kadınlar da değil. Erkeklerimizle de bu kültürümüzü öğreterek yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

Sepetlerin doğal olarak kamış ve söğüt ağacı dallarından yapıldığını ifade eden Aksun, "Günümüz şartlarında daha modern ürünler elde edebilmek için Asya'ya özgü bir palmiye olan 'rattan'ın malzemesini kullanıyoruz. Ürünlerimizin içerisinde ekmeklik sepetlerden tutun, aynalara, tepsilere, dekoratif ev ürünlerine kadar her şey mevcut. Kursa gelenler öncelikle zorlanıyor, bayağı bir emek harcandığını görüyorlar. Yapılan işlerin sonunda yaptıkça, işledikçe, ürünler ortaya çıktıkça büyük bir zevk alıp daha fazla yapmak istiyorlar. Bu çok büyük bir mutluluk benim için" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzincanlı Merve Aksun, Geleneksel Sepet Örme Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika

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