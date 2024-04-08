Erzincanlı yaşlı kadın bayram ikramiyesini Kızılay'a bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzincanlı yaşlı kadın bayram ikramiyesini Kızılay'a bağışladı

Erzincanlı yaşlı kadın bayram ikramiyesini Kızılay\'a bağışladı

Erzincan'da yaşayan 69 yaşındaki Sünbül Karagülmez, emekli maaşına verilen bayram ikramiyesini tamamını Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanlığına bağışladı. Karagülmez, Kızılay'ın her zaman yanlarında olduğunu ve devletin verdiği parayı tasarruflu kullanarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmanın önemine vurgu yaptı.

08.04.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da 69 yaşındaki Sünbül Karagülmez, eşinden kalan emekli maaşına verilen bayram ikramiyesini Türk Kızılaya bağışladı.

Türk Kızılay Kan Bağış merkezine giden Karagülmez, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tamamını Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanlığına teslim edilmek üzere bağışladı.

Karagülmez, devletin kendisine verdiği bayram ikramiyesini Türk Kızılaya bağışladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kızılay her zaman bizim yanımızda, her zaman sıcak çorbası. Biz onu hissedip, görüyoruz. Her yerde Kızılay bizimle beraber. Helal olsun, ben parayı Kızılaya bağışlıyorum. Hiç kimse demesin ki maaşımız az yetmiyor. Biraz tasarruflu olun, biraz idareli harcayın her şeye yeter. Ülkemizi, milli savunmamızı düşünelim. Dört tarafımız düşman onları bilin görün. Biraz da kendimizden tasarruf yapalım, devletimiz kalkınsın."

Kaynak: AA

Erzincan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincanlı yaşlı kadın bayram ikramiyesini Kızılay'a bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
14:33 31 Mart sonrası ilk kayyum CHP’nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek 31 Mart sonrası ilk kayyum! CHP'nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
12:38 İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı Serdar Ortaç’a yüklendi Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 16:28:34. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincanlı yaşlı kadın bayram ikramiyesini Kızılay'a bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement