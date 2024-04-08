Erzincanlı yaşlı kadın bayram ikramiyesini Kızılay\'a bağışladı

Erzincan'da 69 yaşındaki Sünbül Karagülmez, eşinden kalan emekli maaşına verilen bayram ikramiyesini Türk Kızılaya bağışladı.
Türk Kızılay Kan Bağış merkezine giden Karagülmez, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tamamını Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanlığına teslim edilmek üzere bağışladı.
Karagülmez, devletin kendisine verdiği bayram ikramiyesini Türk Kızılaya bağışladığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kızılay her zaman bizim yanımızda, her zaman sıcak çorbası. Biz onu hissedip, görüyoruz. Her yerde Kızılay bizimle beraber. Helal olsun, ben parayı Kızılaya bağışlıyorum. Hiç kimse demesin ki maaşımız az yetmiyor. Biraz tasarruflu olun, biraz idareli harcayın her şeye yeter. Ülkemizi, milli savunmamızı düşünelim. Dört tarafımız düşman onları bilin görün. Biraz da kendimizden tasarruf yapalım, devletimiz kalkınsın."
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