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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü - Son Dakika
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü

Erzurum'da gece 0 derece ölçülen hava sıcaklığıyla birlikte kar yağışı etkili oldu. Ardahan ve Kars'ta da cadde ve sokaklar karla kaplandı. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı. Sarıkamış ilçesinde ağaçlar ve bitkiler de karla kaplandı. Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Erzurum, Ardahan ve Kars\'ta etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü
22.01.2024 - 10:04,
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının gece 0 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, belediye ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürüttü.

- Ardahan ve Kars karla kaplandı

Ardahan'da gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kars'ta ise yağışla cadde ve sokaklar karla kaplandı, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları küredi.

Belediye ekipler, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.

Vatandaşlardan Semih Cengiz, kar yağışının ilçeyi beyaza bürüdüğünü belirterek, "Sabah kalktık her taraf karla kaplı. Biz de iş yerlerimizin önünde, arabalarımızın üzerinde biriken karları temizledik. Sarıkamış karla güzel." dedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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