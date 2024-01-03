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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisi Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisi Devam Ediyor

Erzurum, Ardahan ve Kars illerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Erzurum'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düşerken, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu. Ardahan'da ise kent merkezinde soğuk hava buzlanmaya, yüksek kesimlerde ise kar yağışına neden oldu. Kars'ta ise birçok sulak alan buzla kaplandı ve Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe Özel İdare ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Erzurum, Ardahan ve Kars\'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisi Devam Ediyor
03.01.2024 - 09:59,
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Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla, kentteki parklar, bahçeler, yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda çalışma başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde soğuk hava buzlanmaya neden olurken, yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle kentteki bir çok sulak alan buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

İlçe Özel İdare ekipleri, kar ve tipiden dolayı kapanan Kızıçubuk, Çermik yayla yolunda çalışma yaptı.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü 2 bin 500 rakımlı bölgede, iş makineleriyle yer yer 1 metreyi aşan karları temizleyerek yayla yolunu ulaşıma açtı.

Kaynak: AA
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