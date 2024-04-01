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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini Mehmet Sekmen Kazandı - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini Mehmet Sekmen Kazandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini Mehmet Sekmen Kazandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.

01.04.2024 01:28  Güncelleme: 01:30
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini Mehmet Sekmen Kazandı - Son Dakika

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