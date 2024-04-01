Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini Mehmet Sekmen Kazandı

Erdoğan: Maalesef Yerel Seçim İmtihanından İstediğimiz, Umduğumuz Neticeyi Alamadık. Her Olanda Bir Hayır Vardır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık. Başararak geldik. Bundan sonra da yola revan olacağız. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık... Biz de son 2 aylık dönemde, şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır” dedi.