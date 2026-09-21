Erzurum Çifte Minareli Medrese'de 31 sanatçının 56 eseri sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Erzurum Çifte Minareli Medrese'de 31 sanatçının 56 eseri sanatseverlerle buluştu

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Erzurum Çifte Minareli Medrese\'de 31 sanatçının 56 eseri sanatseverlerle buluştu
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Erzurum'da tarihi Çifte Minareli Medrese'de açılan sergide, kentin tarihi ve kültürel mirasından ilhamla hazırlanan 31 sanatçıya ait 56 hat, tezhip, minyatür ve kaligrafi eseri yer alıyor. Sergi, 25 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Erzurum'daki tarihi Çifte Minareli Medrese, kentin tarihi ve kültürel mirasından ilham alınarak hazırlanan "Erzurum'un Kadim İzlerine Saygı Hat, Tezhip, Minyatür ve Kaligrafi Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

Tarihi Çifte Minareli Medrese'de açılan, 31 sanatçının 56 eserinden oluşan sergide, Erzurum'un tarihi ve kültürel yapılarında yer alan simge ve motiflerin işlendiği hat, tezhip, minyatür ve kaligrafi eserleri yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, Erzurum'un kültür birikiminden yararlanarak oluşturulan serginin sanatseverleri çok ince ve engin duygulara sevk edeceğini söyledi.

Erzurum'un kadim bir tarihe ve Türk-İslam medeniyetinin kültürünü, kültürel birikimini yansıtan çok zengin eserlere sahip olduğunu belirten Baruş, şunları kaydetti:

"Şu anda içinde bulunduğumuz Çifte Minareli Medrese de bu şaheserlerden birisi. 800 yılı aşkın bir tarihe sahip ve biz bu tarihin içerisinde, o tarihin bize miras bıraktığı sanat dallarının ve zenginliklerin vatandaşlarımıza gösterilmesine ilişkin bir açılışı yapıyoruz. Dilek Şar Hanımefendi'nin İstanbul'dan ve Yalova'dan gelen öğrencileriyle birlikte bu sergiyi gerçekleştirmesi bizi çok memnun etti. Çok büyük bir emek var bu serginin arkasında. Hat, tezhip, minyatür, kaligrafiden oluşan bu sanat eserleri gençlerimize de ayrıca Erzurum'un kültürel zenginliklerinin farkına varmasını sağlayacak."

Sergi koordinatörü Dilek Şar da eserlerini tarihi medresede sergilediği için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sergiye 31 sanatçının 56 eserle katıldığını anımsatan Şar, "Burada hat, tezhip, kaligrafi ve minyatür eserlerimiz mevcut. Çifte Minareli Medrese'nin minarelerinden ve üzerindeki hat levhalarından, ayrıca Yakutiye Medresesi'nin kırlangıç tavanı ile geometrik mukarnas tavanından da yararlandığımız birçok eserimiz var." dedi.

Sergi, 25 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA
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