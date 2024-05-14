Erzurum'da 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Erzurum\'da 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, E.M isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlının ikametinde yapılan aramada 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ve 5 bin 600 lira para ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

14.05.2024 15:15
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Erzurum'da 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonla E.M'yi (42) gözaltına aldı. Zanlının ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 lira para ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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