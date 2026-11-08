Erzurum'da 10. Off-Road Festivali 50'ye yakın araçla düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da 10. Off-Road Festivali 50'ye yakın araçla düzenlendi

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Erzurum\'da 10. Off-Road Festivali 50\'ye yakın araçla düzenlendi
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 10. Kültür ve Turizm Off-Road Festivali, 60'a yakın kulüp ve 50'ye yakın aracın katılımıyla düzenlendi. 2 bin metrelik çamurlu parkurda 100'ün üzerinde sporcu mücadele ederken kadın klasmanında 7 araç yarıştı.

Erzurum'da, 60'a yakın kulüp ve 50'ye yakın aracın katılımıyla "10. Erzurum Kültür ve Turizm Off-Road Festivali" düzenlendi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle Dadaş Off-Road Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar, Yakutiye ilçesinde bir arazide oluşturulan 2 bin metre uzunluğundaki zorlu ve engebeli parkurda gerçekleştirildi.

Çamurlu ve zorluk derecesi yüksek arazide 4x4 araçlarıyla engelleri geçmeye çalışan pilotlar, 2 turda yarışı tamamladı.

Soğuk havaya ve ara ara kar yağışına aldırmadan mücadele eden pilotlar, bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmak için mücadele etti.

Organizasyon alanına gelen vatandaşlar, eğlenceli anların yaşandığı yarışları ilgiyle izledi.

Ödül töreninin ardından festival sona erecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, gazetecilere, bu yıl Erzurum'da festivalin 10. ayağını düzenlediklerini söyledi.

Festivalin katkılarından bahseden Yer, şunları dile getirdi:

"Festivalimize Türkiye'nin değişik illerinden 50'ye yakın araçla 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Erzurum'un tarihini, doğasını, kültürünü tanıtma adına gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte muhteşem bir katılım sağlandı. Pistler çok güzel. Off-road ekipleri hakikaten kendilerini yırtarcasına pisti tamamlamaya, yarışı sonlandırmaya gayret ediyorlar. Bizler de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Erzurum'un güzelliklerini buna benzer etkinlikler gerçekleştirerek şehrimizin tanıtımı için bütün Türkiye'ye Erzurum'un doğasını, kültürünü, sporunu, macera turizmini, turizm çeşitliliğini bu vesileyle aktarmaya çalışıyoruz."

"Ekstrem bir parkur yaptık"

Dadaş Off-Road Spor Kulübü Başkanı Muhammet Kan da festivalin güzel geçtiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çok canlı ve eğlenceli geçiyor. Adana, Kahramanmaraş, Elbistan, Artvin, Trabzon, Rize, Kars ve Iğdır gibi birçok ilden katılımcı ve sporcularımız var. 60'a yakın kulüp, 50'ye yakın yarış aracımız mevcut. Şu anda bir sorunumuz yok, güvenlik tedbirlerimiz tamam. Ekstrem bir parkur yaptık, bolca çamur var. Tedbirler alarak böyle bir parkur hazırladık. Her giren araç, en az süreyi yapan araç birinci olacak. Klasman klasman yarışlar olacak, S1, S2, S3, S4 ve Türkiye'de üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz kadın klasmanı ekledik. En son kadınlar yarışacak. Onlarda 7 araç mevcut, kendi aralarında yarışacaklar."

Yarışa katılan Gözde Kan ise off-road sever olduğunu bildirdi.

Festivalde kadın klasmanı açıldığını aktaran Kan, "7 kadın yarıştı, çok güzel bir yarıştı. Pistimiz harikaydı. Soğuk havaya rağmen Erzurum halkı da buradaydı. Güzel eğlendik. Yarışmalar çok güzel geçiyor, yardımcı pilotlar ve pilotlar çok eğlendi. Uzak memleketlerden ve birçok ilden off-road kulüpleri geldi, Erzurum'u ve pistimizi gördüler. Herkes çok mutlu, çok sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YakutiyeErzurumGüncelTurizmSporSon Dakika

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