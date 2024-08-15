Erzurum\'da 12 Kilo Sentetik Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı

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Erzurum'da, 12 kilo 285 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmalar neticesinde, 12 kilo 285 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 220 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan J.M.B. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.