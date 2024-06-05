Erzurum'da 177 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da 177 şüpheli yakalandı

Erzurum\'da 177 şüpheli yakalandı

Erzurum'da geçen ay yapılan operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 177 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde 756 sürücüye ceza kesildi ve çeşitli silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi.

05.06.2024 17:55
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Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 177 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde mayıs ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 163 bin 528 kişi sorgulandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 177 şüpheli yakalandı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 29 bin 69 araç kontrol edilerek, 756 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca 1244 umuma açık iş yeri, 715 park ve bahçe ile1800 metruk bina kontrol edildi, 258 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çalışmalarda, 3'ü kurusıkı 32 tabanca, 4 av tüfeği, 70 bıçak, 457 fişek, 2 kilo 453 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

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