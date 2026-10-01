Erzurum'da 2 yıl hapis cezası olan B.A., 1 saatlik ikna çabasıyla çatıdan indirildi - Son Dakika
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Erzurum'da 2 yıl hapis cezası olan B.A., 1 saatlik ikna çabasıyla çatıdan indirildi

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Erzurum\'da 2 yıl hapis cezası olan B.A., 1 saatlik ikna çabasıyla çatıdan indirildi
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., polisleri görünce kaçarak 4 katlı binanın çatısına çıktı. İtfaiye merdiven boşluğuna çekyatla önlem aldı; polisin 1 saatlik ikna çabası sonucu B.A. çatıdan indirildi.

ERZURUM'da, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. (26), polisleri görünce kaçıp bir binanın çatısına çıktı. Polislerin teslim olması için ikna etmeye çalıştığı şüphelinin merdiven boşluğundan atlama ihtimaline karşı itfaiyeciler, dar olan alanda çekyatla önlem aldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Polis, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan B.A.'yı Lalapaşa Mahallesi'nde gördü. Ekipleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği B.A., 1'inci Sümbül Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çıktı. Şüpheli, adrese gelip inmesi için kendisine seslenen arkadaşına, "Oğlum bağırma, çoluk çocuk yatıyor" dedi.

B.A., çatıda kendisini ikna etmeye çalışan polis memurlarına da "Hepiniz çok iyi okumuşsunuz. Niye gitmiyorsunuz abi, benim gibi birini niye bekliyorsunuz" diye seslendi.

B.A.'nın atlama ihtimaline karşı hava yastığı hazırlayan itfaiye ekipleri, apartmana sığmayacağını anlayınca 4 kat taşıdıkları çekyatı merdiven boşluğuna kapattı. B.A., polisin 1 saat süren çabası sonucunda ikna edilip indirildi.

Kaynak: DHA
YakutiyeGüvenlik3. SayfaİtfaiyeErzurumGüncelSuçSon Dakika

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