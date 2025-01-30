Erzurum\'da 210 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Erzurum'da, jandarma ekiplerince dedektör köpek Zahir ile düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 210 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılığa yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle, dedektör köpek Zahir'in katılımıyla ilçede operasyon düzenlendi.

Operasyonda 210 kilo kaçak tütün, 350 bin boş makaron, 192 sigara kağıdı ve 40 bin sigara filtresi ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.