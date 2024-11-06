Erzurum'da 240 Araç Trafikten Men Edildi

Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 240 araç trafikten men edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı 1-31 Ekim tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 48 araca sigorta yaptırmamaktan, 300 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan, 98 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve 152 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ceza uyguladı.
Çalışmalarda 240 araç trafikten men edilip 6 araç sürücüsünün sürücü belgesi de gelir alındı.
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