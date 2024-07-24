Erzurum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonlarda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri sınır illerden Erzurum'a getirip sahte belgelerle batı illerine sevk ettikleri bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda 29 düzensiz göçmen yakalandı ve 2 araca el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri Pakistan uyruklu 2 kişi tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.07.2024 17:01
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Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 29 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubeleri ekiplerince göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Araştırmalarda şüphelilerin, düzensiz göçmenleri sınır illerden Erzurum'a getirip "sahte uluslararası koruma başvurusu ile yol izin belgesi" düzenleyip farklı araç ve yöntemlerle buradan batı illerine sevk ettiğine dair bilgi alan ekipler, planlı çalışma başlattı.

Ekipler, farklı tarihlerde yaptıkları çalışmalarda 29 düzensiz göçmeni yakaladı, olaylarda kullanılan 2 araca el koydu.

Düzensiz göçmenlere söz konusu belgeleri düzenleyen ve batı illerine sevkini gerçekleştiren 3'ü Türk, biri Pakistan uyruklu 4 şüpheli gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden biri Pakistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı, ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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