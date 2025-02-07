Erzurum'da 350 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Erzurum'da bir iş yerinde 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta ülke genelinde alkol kaçakçılığı kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda kentte Ü.Ö'nün iş yerinde yapılan aramada, 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Ü.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
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