Erzurum'da 653 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda giren 653 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, Aşkale Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ni (GÖKSEM) ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Çiftçi'ye ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile bazı kurum müdürleri eşlik etti.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin 1 Ocak- 25 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlarına da yer verildi.

Kentte 101 operasyon düzenlendiği, 653 göçmenin yakalandığı ve 95 araca el konulduğu belirtilen açıklamada, operasyonlarda 212 göçmen kaçakçısının yakalandığı, bunlardan 65'inin tutuklanıp 38'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Kentte 8 Aralık 2023'ten beri hizmet veren 3 mobil göç noktası araçlarında 3 bin 545 yabancı uyruklunun kimlik ve parmak izi sorgulamasının yapıldığı ve bu sorgulamalarda 27 düzensiz göçmenin tespit edildiği aktarıldı.