Erzurum\'da 75 Hafız Öğrenci Mezun Oldu

Erzurum'da hafızlık eğitimlerini tamamlayan 75 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde, Palandöken İlçe Müftülüğüne bağlı Yenişehir Yatılı Kız Kur'an Kursunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 48 hafız öğrenci için Hafızlık Belgesi Takdim Töreni düzenlendi.

Kentteki bir başka programda ise Solakzade Camisi'nde, Palandöken İlçe Müftülüğüne bağlı Alkazan Kur'an Kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 27 erkek öğrenciye de düzenlenen programla hafızlık belgeleri takdim edildi.

Gerçekleştirilen törenlerde toplam 75 öğrenci hafızlık belgelerini alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Vali Aydın Baruş, törenlerde yaptığı konuşmada, hafızlık eğitimini tamamlayarak icazet almaya hak kazanan öğrencilerin ve ailelerinin büyük bir gurur yaşadığını belirterek, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Kur'an-ı Kerim'in insanlık için bir hayat rehberi olduğunu bildiren Baruş, "Kur'an'a hizmet etmek büyük bir sorumluluk. Kur'an-ı Kerim'i hem hafızamızda hem aklımızda hem de gönlümüzde taşımak hepimizin görevidir. Hafızlık ise herkesin ulaşamadığı büyük bir nimet ve ayrıcalıktır." ifadelerini kullandı.

Baruş, hafızlık başarısının ardında büyük emekler bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Hafızlığın tamamlanması kadar korunmasın da büyük önem taşıyor. Hafız öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim'i sürekli tekrar ederek ve hayatlarına rehber edinerek bu emaneti muhafaza etmeleri gerekiyor. Erzurum'da yakın zamanda faaliyete geçirilmesi planlanan Kur'an Merkezleri hafızların eğitimlerini sürdürmeleri ve bilgilerini canlı tutmaları açısından önemli bir görev üstlenecek. Bu merkezler aynı zamanda öğrencilerin tilavetlerini geliştirmelerine ve Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okumalarına katkı sağlayacak. Kur'an-ı Kerim'in güzel okunması gönüllerde derin tesirler bırakmaktadır. Hafızlar, hem Kur'an-ı Kerim'i ezberleme hem de onu en güzel şekilde okuyarak insanlara ulaştırma noktasında önemli bir sorumluluk taşımaktadır."

Baruş, konuşmasının sonunda hafız öğrencileri, ailelerini ve eğitimlerinde emeği geçen tüm hocaları tebrik ederek, hafızların ömür boyu Kur'an'ın hafızı ve hadimi olarak hizmet etmelerini temenni etti.

Programlar, hafızlık belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.